Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)

В понедельник, 15 февраля, "Бавария" в рамках матча 21-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 принимала "Арминию". Встреча, проходившая на "Альянц Арене" в Мюнхене, завершилась ничьей со счетом 3:3.

Гости не просто играли на равных с лучшей командой мира 2020 года, но даже переигрывали их. За "Арминию" голами отметились Михель Влап, Амос Питер и Кристиан Гебауэр. Мюнхенцы в этой игре лишь отыгрывались, а забивали за "Баварию" Роберт Левандовски, Корентен Толиссо и Альфонсо Дэвис. Особенно красивыми получились голы поляка и канадца. Роберт блестяще принял мяч на грудь и тут же пробил с разворота, а Альфонсо удачно поймал мяч с лету после отскока.

Этот результат оставил "Баварию" (49 очков) на первом месте в турнирной таблице немецкого первенства, "Арминия" (18 очков) - 16-я. В следующем туре "Красные" отправятся в гости к "Айнтрахту" (20.02.2021), а "Синие" примут "Вольфсбург" (19.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что накануне "Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира по футболу, добыв 6 трофеев в 2020 году.