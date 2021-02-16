Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)
"Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)
"Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)
"Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)

Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbayern

В понедельник, 15 февраля, "Бавария" в рамках матча 21-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 принимала "Арминию". Встреча, проходившая на "Альянц Арене" в Мюнхене, завершилась ничьей со счетом 3:3.

Левандовски не забил пенальти, но "Бавария" дожала "Герту" (видео)

Гости не просто играли на равных с лучшей командой мира 2020 года, но даже переигрывали их. За "Арминию" голами отметились Михель Влап, Амос Питер и Кристиан Гебауэр. Мюнхенцы в этой игре лишь отыгрывались, а забивали за "Баварию" Роберт Левандовски, Корентен Толиссо и Альфонсо Дэвис. Особенно красивыми получились голы поляка и канадца. Роберт блестяще принял мяч на грудь и тут же пробил с разворота, а Альфонсо удачно поймал мяч с лету после отскока.

Этот результат оставил "Баварию" (49 очков) на первом месте в турнирной таблице немецкого первенства, "Арминия" (18 очков) - 16-я. В следующем туре "Красные" отправятся в гости к "Айнтрахту" (20.02.2021), а "Синие" примут "Вольфсбург" (19.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что накануне "Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира по футболу, добыв 6 трофеев в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 67

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Арминия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
02 "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь