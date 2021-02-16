Трудовая победа "Челси" над "Ньюкаслом" (видео)

В понедельник, 15 февраля, "Челси" в рамках матча 24-го тура АПЛ 2020/21 принимал "Ньюкасл". Встреча, проходившая в Лондоне на "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола лондонцы забили в пустые ворота - Оливье Жиру оказался в нужном месте в нужное время, добив мяч c метров десяти, а Тимо Вернер на дальней штанге замкнул подачу с углового.

Этот результат позволил "Челси" (42 очка) подняться на четвертое место в турнирной таблице английского первенства, "Ньюкасл" (25 очков), в свою очередь, занимает 17-ю позицию. В следующем туре "Синие" отправятся в гости к "Саутгемптону" (20.02.2021), а "Сороки" сыграют на выезде с "Манчестер Юнайтед" (21.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" одолел "Тоттенхэм" в дерби Лондона.