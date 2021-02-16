Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
"Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)
"Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)
Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)
Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Трудовая победа "Челси" над "Ньюкаслом" (видео)

Трудовая победа "Челси" над "Ньюкаслом" (видео)
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В понедельник, 15 февраля, "Челси" в рамках матча 24-го тура АПЛ 2020/21 принимал "Ньюкасл". Встреча, проходившая в Лондоне на "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)

Оба гола лондонцы забили в пустые ворота - Оливье Жиру оказался в нужном месте в нужное время, добив мяч c метров десяти, а Тимо Вернер на дальней штанге замкнул подачу с углового.

Этот результат позволил "Челси" (42 очка) подняться на четвертое место в турнирной таблице английского первенства, "Ньюкасл" (25 очков), в свою очередь, занимает 17-ю позицию. В следующем туре "Синие" отправятся в гости к "Саутгемптону" (20.02.2021), а "Сороки" сыграют на выезде с "Манчестер Юнайтед" (21.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" одолел "Тоттенхэм" в дерби Лондона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 141

Все по теме:

ФК Челси, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
02 "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
03 Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
04 Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)
05 "Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь