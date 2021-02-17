Матч "Динамо" в Лиге Европы могут перенести из-за морозов

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 "Динамо" - "Брюгге" могут начать на два часа раньше из-за морозов в Киеве. Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Свежее дополнение. Учитывая киевскую морозную погоду, делегат УЕФА выдвинул предложение начать матч на два часа раньше - в 18:00", - сообщает источник.

Отметим, согласно прогнозу погоды, 18 февраля после 20:00 температура в Киеве упадет ниже -15 градусов.

"Телеграф" напоминает, что пока проведение встречи запланировано в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:55 по местному времени.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед игрой "Динамо" - "Брюгге".