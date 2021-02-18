"Динамо" в день игры с "Брюгге" начало продажу билетов на матч

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Игра, которая начнется в 17:00 по местному времени, пройдет со зрителями, сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины.

За день до поединка "Динамо" получило уведомление от Кабинета Министров Украины о том, что болельщики могут посещать спортивные мероприятия. Киевский клуб отправил запрос в УЕФА на разрешение посещения болельщиками еврокубковой игры и получил утвердительный ответ. Правда, зрители смогут лишь частично заполнить трибуны. По причинам безопасности разрешена реализация билетов лишь на 30% мест в секторах нижних ярусов. Таким образом, посетить игру смогут до 10 тысяч любителей футбола.

Кроме того, в киевском клубе напомнили о карантинных ограничениях и необходимости придерживаться социальной дистанции.

Продажа билетов началась в онлайн-режиме 18 февраля в 11:15 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что время начала матча "Динамо" - "Брюгге" было сдвинуто из-за мороза. На момент старта встречи в столице Украины температура воздуха опустится до -10 градусов.