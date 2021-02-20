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В АПЛ вратарь пропустил забавный автогол (видео)

В АПЛ вратарь пропустил забавный автогол (видео)
10:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм illan.meslier

В стартовом матче 25-го тура АПЛ сезона 2020/21 "Вулверхэмптон" принимал "Лидс". Встреча состоялась 19 февраля на стадионе "Молинью" и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в игре "записал на свой счет" вратарь гостей Иллан Мелье.

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Во втором тайме главный качок АПЛ Адама Траоре решился на удар издали, но угодил в перекладину. Однако, к счастью для испанского форварда, мяч нашел спину французского кипера и залетел в ворота.

Видео забавного автогола - в обзоре матча "Вулверхэмптон" - "Лидс":

Данный автогол позволил "Вулверхэмптону" (33 очка) подняться на 11-е место в турнирной таблице английского первенства, "Лидс" с 32 очками в активе - 12-й. В следующем туре "Волки" отправятся в гости к "Ньюкаслу" (27.02.2021), а "Белые" примут "Саутгемптон" (23.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" одолел "Эвертон" благодаря шикарному выстрелу Мареза.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон, ФК Лидс, Иллан Мелье.
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