В Бельгии футболист на секундочку забыл, что он не Роналду (видео)

В матче 26-го тура чемпионата Бельгии "Серкль" Брюгге принимал "Андерлехт". В одном из эпизодов встречи, которая завершилась со счетом 0:0, телезрителей повеселил нападающий гостей Якоб Бруун Ларсен.

22-летний датский форвард в середине первого тайма взял инициативу в свои руки, промчался по левому флангу, сместился в центр и пробил. Правда, мяч полетел не в ворота, а в аут. В сети высмеяли игрока отметив, что футболист забыл, что не не вялется Криштиану Роналду.

Видео момента доступно в Instagram elevensportsbe:

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Видеообзор матча "Серкль" - "Андерлехт":

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой очередной гол в первенстве Бельгии.