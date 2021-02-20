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В Бельгии футболист на секундочку забыл, что он не Роналду (видео)

В Бельгии футболист на секундочку забыл, что он не Роналду (видео)
Обновлено 11:57 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм jacobbruunlarsen

В матче 26-го тура чемпионата Бельгии "Серкль" Брюгге принимал "Андерлехт". В одном из эпизодов встречи, которая завершилась со счетом 0:0, телезрителей повеселил нападающий гостей Якоб Бруун Ларсен.

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22-летний датский форвард в середине первого тайма взял инициативу в свои руки, промчался по левому флангу, сместился в центр и пробил. Правда, мяч полетел не в ворота, а в аут. В сети высмеяли игрока отметив, что футболист забыл, что не не вялется Криштиану Роналду.

Видео момента доступно в Instagram elevensportsbe:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча "Серкль" - "Андерлехт":

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой очередной гол в первенстве Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 99

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Андерлехт, ФК Серкль Брюгге, Якоб Бруун Ларсен.
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