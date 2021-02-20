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"Реал" с большими проблемами обыграл предпоследнюю команду Примеры (видео)

"Реал" с большими проблемами обыграл предпоследнюю команду Примеры (видео)
Обновлено 23:51 Сб, 20 Февраль 2021 Телеграф Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 20 февраля, "Реал" в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании проводил выездной поединок против "Вальядолида". Встреча состоялась на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья" и завершилась со счетом 0:1 в пользу "Королевского клуба".

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Именитые гости долгое время не могли открыть счет пока на 65-й минуте Каземиро не забил гол. Бразилец головой вколотил мяч в ворота Масипа после навеса Крооса со штрафного.

Видео гола Каземиро:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило "Вальядолид" (21 очко) на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Реал" (52 очка) - второй. В следующем туре "Бело-фиолетовые" сыграют в гостях с "Сельтой" (28.02.2021), а "Сливочные" примут "Реал Сосьедад" (01.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче первого тура Ла Лиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Вальядолид.
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