"Вест Хэм" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Вест Хэм" украинского вингера Андрея Ярмоленко принимал "Тоттенхэм" в рамках матча 25-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе Лондона, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Вест Хэм" забил два гола в дебюте первого и второго таймов. Сначала Мичейл Антонио замкнул навес партнера, а затем Джесси Лингард стал наконечником блестящей контр-атаки команды Мойеса. На все это "Тоттенхэм" ответил лишь голом Лукаса Моуры после подачи с углового от Бейла. Отметим, Андрей Ярмоленко в игре участия не принимал из-за травмы.

Видео гола Антонио:

Видео гола Лингарда:

Видео гола Моуры:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Вест Хэму" (45 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" (36 очков) - девятый. В следующем туре "Молотобойцы" сыграют в гостях с "Манчестер Сити" (27.02.2021), а "Шпоры" примут "Бернли" (28.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко летом.