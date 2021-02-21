"Аталанта" вышла победителем в голевом триллере с "Наполи" (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Аталанта" в рамках матча 23-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Наполи". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

После "мирного" первого тайма, который завершился без голов, команды выдали настоящее шоу во второй половине встречи. "Аталанта" четырежды отправлялся мяч в сетку ворот Мерета. "Наполи", в свою очередь, дважды поразил ворота Голлини. За бергамесков голами отметились Дуван Сапата, Робин Госенс, Луис Мурьель и Кристиан Ромеро. За неаполитанцев отличились Петр Зелиньский и Робин Госенс (автогол).

Украинский хавбек "Богини" Руслан Малиновский появился на поле на 90-й минуте поединка, а Виктор Коваленко остался в запасе.

Эта победа позволила "Аталанте" (43 очка) подняться на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Наполи" (40 очков) - седьмой. В следующем туре бергамески сыграют на выезде с "Сампдорией" (28.02.2021), а неаполитанцы примут "Беневенто" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в центральном матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" был деклассирован "Интером".