Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)
"Лацио" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"Лацио" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
"Аталанта" вышла победителем в голевом триллере с "Наполи" (видео)
"Аталанта" вышла победителем в голевом триллере с "Наполи" (видео)
Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)
Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)

"Атлетико" - "Челси": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Атлетико" - "Челси": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafckaihavertz29

Во вторник, 23 февраля, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 состоятся две игры, в частности, "Атлетико" примет "Челси". Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между командами из-за карантинных ограничений пройдет на "Национальном" стадионе в Бухаресте (Румыния) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)

В прямом эфире в Украине матч "Атлетико" - "Челси" можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, за игрой в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что "Атлетико" забуксовал в Примере и растерял свое преимущество в Ла Лиге. Камнем преткновения для Матрасников стал "Леванте", который дважды подряд отобрал очки у мадридцев (0:2, 1:1). "Челси", в свою очередь, в последней игре потерял очки с "Саутгемптоном" в АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 142

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Атлетико М, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь