"Атлетико" - "Челси": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 23 февраля, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 состоятся две игры, в частности, "Атлетико" примет "Челси". Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между командами из-за карантинных ограничений пройдет на "Национальном" стадионе в Бухаресте (Румыния) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Атлетико" - "Челси" можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, за игрой в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что "Атлетико" забуксовал в Примере и растерял свое преимущество в Ла Лиге. Камнем преткновения для Матрасников стал "Леванте", который дважды подряд отобрал очки у мадридцев (0:2, 1:1). "Челси", в свою очередь, в последней игре потерял очки с "Саутгемптоном" в АПЛ.