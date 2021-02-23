Футболист сборной Украины назвал "люстерко" маленькой люстрой (видео)

Футболисты киевского "Динамо" Виталий Миколенко и Александр Караваев стали героями нового шоу на Youtube "ОТДУШИВДУШУ Battle". На нем участники отвечают на каверзные вопросы ведущего, а также выполняют различные задания.

28-летний защитник сборной Украины Караваев выбрал категорию "Рідненька мова", в которой ему достался вопрос "Что означает слово люстерко?" Динамовец за отведенное время не придумал ничего лучшего, чем назвать "люстерко" маленькой люстрой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом шоу Миколенко повеселил всех, кроме учителей истории, отвечая на вопрос про вторую столицу Украину.

"Телеграф" напоминает, что уже четверг, 25 февраля, киевлянам предстоит провести важнейший ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". В первой игре, которая прошла в Киеве, была зафиксирована голевая ничья.