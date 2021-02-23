"Динамо" перед матчем с "Брюгге" отправило форварда в аренду

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин отправился в аренду в польскую "Легию". Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации пресс-службы "Динамо", 22-летний Русин будет выступать в варшавском клубе до конца 2021 года. Кроме того, польский клуб сможет выкупить футболиста по окончании арендного соглашения. В текущем сезоне центрфорвард провел на поле всего 19 минут и голевым действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн.

Русин является воспитанником львовского футбола. В 2015 году игрок оказался в "Динамо", однако закрепиться в составе киевлян не сумел. Первую половину прошлого сезона Назарий провел в аренде в "Заре".

Отметим, еще один "динамовец" Артем Шабанов был отправлен в аренду в "Легию" еще 17 февраля. Центрбек будет выступать в Варшаве до конца текущего сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, "Динамо" в своем последнем поединке еле спаслось от поражения в матче с "Десной". Уже в четверг, 25 февраля, киевлянам предстоит важнейший поединок с "Брюгге" в Лиге Европы.