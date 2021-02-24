Украинский день в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матчи "Ман Сити" и "Аталанты"

В среду, 24 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в частности, на этой стадии турнира стартуют "Манчестер Сити" Александра Зинченко и "Аталанта" Виктора Коваленко и Руслана Малиновского.

"Аталанта" на "Аталанта Стэдиум" в Бергамо примет мадридский "Реал". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале "Футбол 2". К слову, Виктор Коваленко точно не сыграет за бергамесков в этой игре, ведь он не заявлен за команду в еврокубке.

"Боруссия" М на "Пушкаш Арене" в Будапеште примет "Манчестер Сити". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Кроме того, онлайн-трансляции матчей будут доступны на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Отметим, 24 февраля также будет сыгран один из ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" - "Вольфсберг" (первый матч 4:1). Начало этой встречи в 19:00 по киевскому времени, а live-трансляция пройдет на телеканале "Футбол 1".

"Телеграф" напоминает, что 23 февраля в Лиге чемпионов были сыграны два матча. "Бавария" уничтожила "Лацио", а "Челси" переиграл "Атлетико".