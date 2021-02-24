Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Молодой футболист "Аталанты" умер от рака
Молодой футболист "Аталанты" умер от рака
"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)
Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)
"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером
"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером

Украинский день в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матчи "Ман Сити" и "Аталанты"

Украинский день в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матчи "Ман Сити" и "Аталанты"
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм zinchenko_96

В среду, 24 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в частности, на этой стадии турнира стартуют "Манчестер Сити" Александра Зинченко и "Аталанта" Виктора Коваленко и Руслана Малиновского.

"Аталанта" на "Аталанта Стэдиум" в Бергамо примет мадридский "Реал". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале "Футбол 2". К слову, Виктор Коваленко точно не сыграет за бергамесков в этой игре, ведь он не заявлен за команду в еврокубке.

"Боруссия" М на "Пушкаш Арене" в Будапеште примет "Манчестер Сити". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Кроме того, онлайн-трансляции матчей будут доступны на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Отметим, 24 февраля также будет сыгран один из ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" - "Вольфсберг" (первый матч 4:1). Начало этой встречи в 19:00 по киевскому времени, а live-трансляция пройдет на телеканале "Футбол 1". 

"Телеграф" напоминает, что 23 февраля в Лиге чемпионов были сыграны два матча. "Бавария" уничтожила "Лацио", а "Челси" переиграл "Атлетико".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 271

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, ФК Аталанта, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
02 Ярославский заговорил о возрождении "Металлиста"
03 Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
04 "Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
05 Гольфист Тайгер Вудс серьезно пострадал в аварии: что известно о его состоянии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь