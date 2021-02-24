Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Молодой футболист "Аталанты" умер от рака
Молодой футболист "Аталанты" умер от рака
В России судьи "обокрали" 180-килограммового бойца ММА из Бразилии (видео)
В России судьи "обокрали" 180-килограммового бойца ММА из Бразилии (видео)
Беринчик заявил о бое с Теофимо Лопесом
Беринчик заявил о бое с Теофимо Лопесом
"Брюгге" рискует потерять основного вратаря за день до матча с "Динамо"
"Брюгге" рискует потерять основного вратаря за день до матча с "Динамо"

Уникальный случай в футболе: судья спас команду от гола (видео)

Уникальный случай в футболе: судья спас команду от гола (видео)
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В чемпионате Мексики случился необычный инцидент, который в будущем может повлиять на правила футбола.

Украинский вратарь пропустил курьезный гол (видео)

В поединке седьмого тура национального первенства "Крус Асуль" принимал "Толуку". В одном из эпизодов игры главный арбитр матча Оскар Масиас Ромо помешал хозяевам забить гол. Сделал это рефери не с помощью свистка или неверного решения, а став помехой на пути мяча.

На 36-й минуте поединка при счете 2:0 в пользу "Крус Асуль" хозяева организовали разящую контр-атаку, которая наверняка завершилась бы голом, если бы судья ногами не отбил мяч, летящий уже в пустые ворота. В итоге взятие ворот засчитано не было, а рефери принял решение назначить свободный удар. К слову, хозяева таки выиграли поединок со счетом 3:2.  

Видео момента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном случае в матче в Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 297

Все по теме:

Мексика, Футбол, ФК Толука, ФК Крус Асуль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
02 Ярославский заговорил о возрождении "Металлиста"
03 Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
04 "Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
05 Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь