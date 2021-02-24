Уникальный случай в футболе: судья спас команду от гола (видео)

В чемпионате Мексики случился необычный инцидент, который в будущем может повлиять на правила футбола.

В поединке седьмого тура национального первенства "Крус Асуль" принимал "Толуку". В одном из эпизодов игры главный арбитр матча Оскар Масиас Ромо помешал хозяевам забить гол. Сделал это рефери не с помощью свистка или неверного решения, а став помехой на пути мяча.

На 36-й минуте поединка при счете 2:0 в пользу "Крус Асуль" хозяева организовали разящую контр-атаку, которая наверняка завершилась бы голом, если бы судья ногами не отбил мяч, летящий уже в пустые ворота. В итоге взятие ворот засчитано не было, а рефери принял решение назначить свободный удар. К слову, хозяева таки выиграли поединок со счетом 3:2.

Видео момента доступно в сети:

#NoTeLoPierdas 35: ¡LO FALLA! Luis Romo se llevó al arquero y revienta el esférico en el poste. En el remate de Jonathan Rodríguez el disparo lo estrella contra el árbitro.#Guard1anes2021 #LigaBBVAMX pic.twitter.com/IfB8ZSa8EV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 21, 2021

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном случае в матче в Англии.