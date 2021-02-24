"Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии "Генк" принимал "Беерсхот". Футболист гостей Ян Ван ден Берг забил невероятный гол, а затем рассмешил болельщиков, празднуя взятие ворот.

На 65-й минуте встречи 26-летний центральный защитник подключился к атаке и мощным ударом по невероятной траектории отправил круглого в угол ворот хозяев. Забив гол, Ян начал необычно праздновать свой успех. Игрок опустился на газон и стал имитировать движение гусеницы.

Видео гола Яна Ван ден Берга:

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Видеообзор матча "Генк" - "Беерсхот":

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном соло голе, который был забит в чемпионате Бельгии.