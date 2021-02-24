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"Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)

"Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер kbeerschotva

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии "Генк" принимал "Беерсхот". Футболист гостей Ян Ван ден Берг забил невероятный гол, а затем рассмешил болельщиков, празднуя взятие ворот.

В Бельгии футболист на секундочку забыл, что он не Роналду (видео)

На 65-й минуте встречи 26-летний центральный защитник подключился к атаке и мощным ударом по невероятной траектории отправил круглого в угол ворот хозяев. Забив гол, Ян начал необычно праздновать свой успех. Игрок опустился на газон и стал имитировать движение гусеницы. 

Видео гола Яна Ван ден Берга:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча "Генк" - "Беерсхот":

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном соло голе, который был забит в чемпионате Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 376

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Генк, Ян Ван ден Берг, ФК Беерсхот.
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