Дубль Месси - в обзоре матча "Барселона" - "Эльче" (видео)

В среду, 24 февраля, "Барселона" принимала "Эльче" в рамках перенесенного матча первого тура испанской Примеры 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Каталонцы владели ощутимым преимуществом, которое переросло в разгром. Дублем за "Блаугранас" отметился Лионель Месси, а еще один гол на счету Жорди Альбы.

Видео гола Месси:

Видео гола Месси:

Видео гола Альбы:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Барселоне" (50 очков) подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Эльче" (21 очко) - предпоследний. В следующем туре "Сине-гранатовые" сыграют на выезде с "Севильей" (27.02.2021), а "Зелено-полосатые" проведут гостевой поединок с "Гранадой" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в предыдущем поединке Ла Лиги каталонцы на последних минутах упустили победу над "Кадисом".