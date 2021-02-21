"Барселона" умудрилась упустить победу над "Кадисом" (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Барселона" в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимала "Кадис". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1.

Каталонцы вышли вперед после точного выстрела с пенальти от Лионеля Месси, который недавно повторил рекорд в Лиге чемпионов. Затем "Барселона" особо не атаковала, решив сохранить силы на дальнейшие игры, а "Кадис" свой момент получил и реализовал. На 86-й минуте Лангле, находясь в своей штрафной, махнул мимо мяча по ноге соперника, и рефери назначил 11-метровый удар, который уверенно реализовал Алеиш Фернандес.

Видео гола Месси:

Видео гола Фернандеса:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Барселоне" (47 очков) сохранить за собой третье место в турнирной таблице испанской Примеры, "Кадис" (25 очков) - 14-й. В следующем туре "Сине-гранатовые" примут "Эльче" (24.02.2021), а "Желтая Субмарина" проведет домашний поединок с "Бетисом" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что на днях "Барселона" была разгромлена ПСЖ в Лиге чемпионов, что обрадовало Хабиба Нурмагомедова, болеющего за "Реал".