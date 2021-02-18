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Хави изъявил желание возглавить "Барселону"

Хави изъявил желание возглавить "Барселону"
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм xavi

Легенда "Барселоны" Хави заявил, что готов возглавить каталонскую команду, однако он подчеркнул, что не собирается ни кого подсиживать.

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"Сейчас у меня все хорошо в Аль-Садде. Я в большом клубе в Азии, это лучшая команда Катара. Посмотрим, что будет дальше. Все видят меня тренером Барселоны, и я очень уважаю клуб и Кумана, нынешнего главного тренера. Я не буду скрывать -конечно, мне бы хотелось возглавить Барселону. Я говорил это много раз. Но я всегда буду уважать нынешнего тренера и клуб. Я желаю им всего наилучшего. Сколько себя помню, я болею за Барселону. Скоро президентские выборы, так что давайте посмотрим, какой кандидат победит", - цитирует Хави Goal.

"Телеграф" напоминает, что Хави выступал в "Барселоне" до 2015 года. Вместе с командой он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, три раза побеждал в Кубке Испании, 6 раз - в Суперкубке Испании, четыре раза он брал Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА и дважды Клубный чемпионат мира. На данный момент испанец возглавляет катарский "Аль-Садд", где в 2019 году завершил карьеру футболиста.

Сейчас "Барселоной" руководит нидерландский специалист Рональд Куман. Каталонцы пребывают не в лучшей форме, что показал их последний матч против ПСЖ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Хабиб потроллил "Барселону".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Рональд Куман, Футбол, Хави.
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