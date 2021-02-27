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В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)

В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм timonwelle

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимал "Кортрейк". Провальный поединок за хозяев провел вратарь Тимон Велленройтер.

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В компенсированное к первому тайму время немецкий кипер в достаточно простой ситуации не сумел поймать мяч, что привело к взятию ворот. Фактически 25-летний Тимон подарил мяч игроку гостей Тренту Сейнсбери, от которого круглый пересек линию ворот. Отметим, в итоге поединок завершился победой гостей со счетом 0:2.

Неудачный сейв Тимона Велленройтера:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча "Андерлехт" - "Кортрейк":

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Бельгии футболист с умом использовал спину во время матча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 709

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Андерлехт, ФК Кортрейк, Тимон Велленройтер.
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