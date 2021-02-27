В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимал "Кортрейк". Провальный поединок за хозяев провел вратарь Тимон Велленройтер.

В компенсированное к первому тайму время немецкий кипер в достаточно простой ситуации не сумел поймать мяч, что привело к взятию ворот. Фактически 25-летний Тимон подарил мяч игроку гостей Тренту Сейнсбери, от которого круглый пересек линию ворот. Отметим, в итоге поединок завершился победой гостей со счетом 0:2.

Неудачный сейв Тимона Велленройтера:

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Видеообзор матча "Андерлехт" - "Кортрейк":

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