Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)

В субботу, 27 февраля, "Севилья" в рамках центрального матча испанской Примеры принимала "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:2.

Победный гол каталонцы забили еще в первом тайме. На 29-й минуте Лионель Месси шикарной передачей разрезал оборону хозяев и вывел Усмана Дембеле на свидание с Боно, и француз не подвел. А за несколько минут до конца поединка аргентинец забил сам, пройдя всю оборону и вратаря на пути к голу.

Видео гола Дембеле:

Видео гола Месси:

LEO!!!!! The BALL LOVES HIS FEET... GOLAZO!! pic.twitter.com/Im8w8RMrUj — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) February 27, 2021

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило "Севилью" (48 очков) на 4-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Барселона" (53 очка) - вторая. В следующем туре андалусийцы сыграют в гостях с "Эльче" (06.03.2021), а "Сине-гранатовые" проведут выездную встречу с "Осасуной" (06.03.2021)

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" обыграла "Эльче" благодаря дублю Месси.