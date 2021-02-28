В Англии забили уникальный гол ударом пяткой через себя (видео)

В четвертьфинале Трофея Футбольной Ассоциации Англии "Нотсс Каунти" - "Оксфорд Сити" болельщики стали свидетелями красивого гола.

На 73-й минуте поединка бельгийский форвард хозяев Элиша Сэм удивительным ударом сравнял счет. Нападающему удалось пробить в касание с лету пяткой после чего мяч полетел прямиком под перекладину в ворота обескураженного вратаря. Отметим, 23-летний бельгиец в поединке оформил дубль, а его команда в итоге победила со счетом 3:1.

Видео красивого гола Сэма:

Вот это да! Голешник с заявкой на премию Пушкаша в исполнении игрока старейшего профессионального клуба в мире pic.twitter.com/TzEIJ4zZu4 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 27, 2021

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном случае на футбольном матче в Англии, где игрок вышел на замену и тут же оформил взятие ворот.