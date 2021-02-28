В России футболист не сумел разыграть угловой (видео)

В матче 20-го тура чемпионата России 2020/21 "Локомотив" - ЦСКА при подаче с углового зрители стали свидетелями конфуза.

В одном из эпизодов встречи хавбек ЦСКА хорват Никола Влашич так спешил разыграть угловой, что вместо мяча ударил по флажку, чем изрядно рассмешил публику. Отметим, при этом Николе все-таки удалось коснуться круглого и формально стандарт был исполнен. Футболисты армейцев не растерялись и даже сумели исполнить навес после "передачи" Влашича.

Видео конфуза попало на футбольный паблик 433:

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Отметим в итоге поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Видеообзор матча "Локомотив" - ЦСКА:

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