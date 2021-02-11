В Германии необычно исполнили угловой удар (видео)

В матче Второй Бундеслиги (второй по силе футбольный дивизион в Германии, - прим. ред.) случился забавный момент при розыгрыше углового.

В поединке 20-го тура "Карлсруэ" принимал "Регенсбург". Один из угловых хозяева исполнили необычным образом. Атакующие футболисты расположились на линии штрафной, параллельно боковой, а перед навесом начали хаотично вбегать в чужую штрафную площадку, дезориентировав оборону гостей. В итоге стандарт не увенчался голом, однако завершился ударом в сторону ворот. Данный розыгрыш углового в миг стал популярным в сети и, возможно, некоторые тренеры возьмут такую хитрость на вооружение.

We should try this with Muller and Kimmich it might workpic.twitter.com/JwowfOxS6J — AUGUSTUSl (@DerAugustus) February 10, 2021

Отметим, поединок завершился без голов. "Карлсруэ" (5-е мест, 33 очка) ведет борьбу за повышение, а "Регенсбург" (11-е место, 25 очков) расположился в середине турнирной таблицы Бундеслиги 2. Лидирует в первенстве "Гамбург", набравший 41 очко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист "Баварии-2" нокаутировал вратаря соперников во время матча Второй Бундеслиги.