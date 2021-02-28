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"Минай" добыл первую победу с Милевским (видео)

"Минай" добыл первую победу с Милевским (видео)
15:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм minaj_footballclub

В воскресенье, 28 февраля, "Минай" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал "Олимпик". Встреча, проходившая на стадионе "Авангард" в Ужгороде, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Команды провели зрелищный первый тайм, который увенчался тремя забитыми голами. Хозяева забили дважды и оба раза с пенальти, которые уверенно реализовал Анатолий Нуриев. Гости сумели ответить лишь точным выстрелом-парашютом головой от Таддеуса Нкенга. Форвард "Миная" Артем Милевский провел на поле 68 минут, после чего одиозный нападающий был заменен. Отметим, с 85-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Нуриева (вторая желтая карточка). Под занавес поединка случился неприятный стык, в результате которого защитник донецкого клуба Евгений Цымбалюк на скорой помощи был отправлен в больницу.

Этот успех позволил "Минаю" (13 очков) подняться на 12-е место в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (17 очков) - восьмой. В следующем туре закарпатцы проведут выездной поединок против "Динамо" (07.03.2021), а дончане примут "Шахтер" (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Олимпик" сменил главного тренера.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Минай.
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