"Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)

В субботу, 20 февраля, "Александрия" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Минай". Встреча, проходившая на стадионе "Ника", завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

"Александрия" отгрузила в ворота дебютанта УПЛ три безответных мяча. В первом тайме голом отметился Валерий Лучкевич, а во второй половине поединка забивали Валерий Бондаренко и Роман Вантух. Нападающий "Миная" Артем Милевский попал в заявку на игру, но так и не появился на поле.

Этот успех позволил "Александрии"(22 очка) подняться на 5-е место в турнирной таблице УПЛ, "Минай" (10 очков) - последний. В следующем туре подопечные Владимира Шарана сыграют в Полтаве с "Ворсклой" (27.02.2021), а закарпатская команда примет "Олимпик" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что после возобновления сезона "Александрия" минимально одолела "Мариуполь", а "Минай" уступил "Львову".