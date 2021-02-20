Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
Спарринг-партнер Фьюри отправил в глухой нокаут бывшего футболиста (видео)
Спарринг-партнер Фьюри отправил в глухой нокаут бывшего футболиста (видео)
"Саутгемптон" прервал свою грустную серию в матче с "Челси" (видео)
"Саутгемптон" прервал свою грустную серию в матче с "Челси" (видео)
"Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту" Ф, пропустив феноменальный гол (видео)
"Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту" Ф, пропустив феноменальный гол (видео)

"Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)

"Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
18:55 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм minaj_footballclub

В субботу, 20 февраля, "Александрия" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Минай". Встреча, проходившая на стадионе "Ника", завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Лучший бомбардир чемпионата Украины впервые забил за новый клуб (видео)

"Александрия" отгрузила в ворота дебютанта УПЛ три безответных мяча. В первом тайме голом отметился Валерий Лучкевич, а во второй половине поединка забивали Валерий Бондаренко и Роман Вантух. Нападающий "Миная" Артем Милевский попал в заявку на игру, но так и не появился на поле.

Этот успех позволил "Александрии"(22 очка) подняться на 5-е место в турнирной таблице УПЛ, "Минай" (10 очков) - последний. В следующем туре подопечные Владимира Шарана сыграют в Полтаве с "Ворсклой" (27.02.2021), а закарпатская команда примет "Олимпик" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что после возобновления сезона "Александрия" минимально одолела "Мариуполь", а "Минай" уступил "Львову".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 837

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Минай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист "Динамо" признался, что удалил свой Instagram из-за жены (видео)
02 Растерянный доставщик пиццы во время матча Лиги Европы позабавил сеть (видео)
03 Свитолина и Монфис больше не пара
04 В Бельгии футболист на секундочку забыл, что он не Роналду (видео)
05 В России хоккеист добил лежачего соперника клюшкой (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь