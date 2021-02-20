Лучший бомбардир чемпионата Украины впервые забил за новый клуб (видео)

В субботу, 20 февраля, "Мариуполь" в рамках стартового матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая на "Славутич-Арене" в Запорожье, завершилась со счетом 0:1 в пользу луганчан. Победный гол в игре записал на свой счет иранский нападающий "Зари" Шахаб Захеди, воспользовавшийся огрехами в обороне "хозяев".

Этот гол стал для иранца 9-м в текущем сезоне УПЛ, что автоматически делает его лучшим нападающим чемпионата Украины на данный момент. У Виктора Цыганкова из "Динамо" на один забитый мяч меньше.

Видео гола Захеди:

Полный видеообзор матча:

Эта поражение оставило "Мариуполь" (16 очков) на 9-м месте в турнирной таблице украинского первенства, "Заря" (26 очков) - третья. В следующем туре приазовцы примут "Днепр-1" (27.02.2021), а луганчане сыграют в гостях с "Шахтером" (28.02.2021).

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть все матчи 15-го тура УПЛ.

"Телеграф" напоминает, что в 14-м туре "Заря" переиграла "Десну" в матче с громким расистским скандалом.