Лукаку на первой минуте убил интригу в матче "Интер" - "Дженоа" (видео)

В воскресенье, 28 февраля, "Интер" в рамках матча 24-го тура Серии А сезона 2020/21 принимал "Дженоа". Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Уже на первой минуте встречи Ромелу Лукаку ударом с правой поразил нижний угол ворот гостей. Добить интригу в поединке "Нерадзурри" сумели лишь под занавес игры. На 69-й минуте отличился Маттео Дармиан, расстрелявший ворота Перина после передачи Лукаку, а на 77-й минуте Алексис Санчес удачно сыграл головой на добивании.

Этот успех позволил "Интеру" (56 очков) укрепить лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, "Дженоа" (26 очков) - 13-й. В следующем туре "Нерадзурри" отправятся в гости к "Парме" (04.03.2021), а "Грифоны" примут "Сампдорию" (03.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Малиновский забил гол-красавец в 24-м туре Серии А.