В Турции объявился "вратарь-мотала" (видео)

В матче турецкой Суперлиги "Йени Малатьяспор" принимал "Бешикташ". На последних минутах поединка при счете 0:1 кипер хозяев Эртач Озбир решил помочь своей команде в атаке.

Уже в компенсированное время Озбир подхватил мяч на своей половине поля, а затем протащил его по флангу не хуже вингера прямо к чужой штрафной. В итоге страж ворот отдал передачу партнеру, который и "выключил" голкипера из игры, хотя вратарь поначалу и не думал покидать чужую половину поля.

Видео забавного момента с вратарским ноу-хау доступно в сети:

Ertaç Özbir, 90+2'de Beşiktaş'ın 5 kişiyle kalktığı kontra atağı kesti ve takımının hücumunu şekillendirdi! #SüperLig pic.twitter.com/fOHGflXHdL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 2, 2021

Отметим, матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Бешикташа". Единственный гол в игре записал на свой счет полузащитник гостей Атиба Хатчинсон.

"Малатьяспор" набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице первенства Турции. "Бешикташ" (57 очков) идет вторым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о забавном автоголе от голкипера в матче АПЛ.