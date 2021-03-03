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В Турции объявился "вратарь-мотала" (видео)

В Турции объявился "вратарь-мотала" (видео)
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В матче турецкой Суперлиги "Йени Малатьяспор" принимал "Бешикташ". На последних минутах поединка при счете 0:1 кипер хозяев Эртач Озбир решил помочь своей команде в атаке.

В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)

Уже в компенсированное время Озбир подхватил мяч на своей половине поля, а затем протащил его по флангу не хуже вингера прямо к чужой штрафной. В итоге страж ворот отдал передачу партнеру, который и "выключил" голкипера из игры, хотя вратарь поначалу и не думал покидать чужую половину поля.

Видео забавного момента с вратарским ноу-хау доступно в сети:

Отметим, матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Бешикташа". Единственный гол в игре записал на свой счет полузащитник гостей Атиба Хатчинсон.

"Малатьяспор" набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице первенства Турции. "Бешикташ" (57 очков) идет вторым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о забавном автоголе от голкипера в матче АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 367

Все по теме:

ФК Бешикташ, Футбол, Турецкая Суперлига, Эртач Озбир, ФК Йени Малатьяспор.
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