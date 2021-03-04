Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бразилец "Шахтера" признался в любви к Украине
Бразилец "Шахтера" признался в любви к Украине
У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)
Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)
Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)
Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)

"Интер" одолел "Парму" благодаря голам-близнецам (видео)

"Интер" одолел "Парму" благодаря голам-близнецам (видео)
Обновлено 23:40 Чт, 4 Март 2021 Телеграф Фото: Твиттер inter

В четверг, 4 марта, "Парма" в рамках матча 25 тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)

"Интер" владел преимуществом, но сумел воплотить его в голы лишь во втором тайме. В начале второй 45-минутки дублем выстрелил Алексис Санчес. Примечательно, что оба взятия ворот были забиты в схожей манере - Ромелу Лукаку дважды выводил чилийца на ударную позицию, а тот с близкого расстояния поражал ворота Сепе. На все это "Крестоносцы" ответили точным выстрелом Эрнани, который поразил ворота Хандановича блестящим ударом с лету.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Санчеса:

Видео второго гола Санчеса:

Видео гола Эрнани:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Парму" (15 очков) на предпоследнем месте в турнирной таблице итальянского первенства, "Интер" (59 очков) упрочил лидерство. В следующем туре "Кроестоносцы" сыграют в гостях с "Фиорентиной" (07.03.2021), а "Нерадзурри" примут "Аталанту" (08.03.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" разбил "Дженоа" в 24-м туре Серии А, а Лукаку оформил гол уже на первой минуте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 135

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Парма, Серия А, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
02 Тренер "Вереса" заявил о конфликте интересов после скандального матча с "Зарей"
03 Кубок Украины-2021: кто с кем сыграет в полуфинале
04 "Луганска у нас уже семь лет нет": украинского тренера понесло после ошибки судьи (видео)
05 "Динамовец" привез два гола в свои ворота в новой команде (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь