"Интер" одолел "Парму" благодаря голам-близнецам (видео)

В четверг, 4 марта, "Парма" в рамках матча 25 тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

"Интер" владел преимуществом, но сумел воплотить его в голы лишь во втором тайме. В начале второй 45-минутки дублем выстрелил Алексис Санчес. Примечательно, что оба взятия ворот были забиты в схожей манере - Ромелу Лукаку дважды выводил чилийца на ударную позицию, а тот с близкого расстояния поражал ворота Сепе. На все это "Крестоносцы" ответили точным выстрелом Эрнани, который поразил ворота Хандановича блестящим ударом с лету.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Санчеса:

Видео второго гола Санчеса:

Видео гола Эрнани:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Парму" (15 очков) на предпоследнем месте в турнирной таблице итальянского первенства, "Интер" (59 очков) упрочил лидерство. В следующем туре "Кроестоносцы" сыграют в гостях с "Фиорентиной" (07.03.2021), а "Нерадзурри" примут "Аталанту" (08.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" разбил "Дженоа" в 24-м туре Серии А, а Лукаку оформил гол уже на первой минуте.