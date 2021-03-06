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"Ман Сити" может не отпустить Зинченко в сборную Украины

"Ман Сити" может не отпустить Зинченко в сборную Украины
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался касательно ближайших матчей сборных. По мнению специалиста, если его футболисты будут обязаны проходить 10-дневный карантин по прилету обратно в Англию, то клуб не собирается отпускать сборников на ближайшие игры. Таким образом, Александр Зинченко может не приехать в стан "Желто-синих", которые готовятся к мартовским противостояниям.

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"Если футболисты летят в сборную, а потом будут сидеть в изоляции 10 дней по возвращению. Абсолютно никакого смысла. Мы тяжело работали, а после матчей сборных важные игроки, может быть, шесть, семь, восемь, девять футболистов не смогут играть 10 дней. В этом нет смысла. Они не собираются лететь в сборные при таком раскладе. Это точно", -  заявил Гвардиола в комментарии для ESPN.

Расширенный состав сборной Украины на мартовские матчи:

"Телеграф" напоминает, что наша национальная команда возобновляет сезон уже в конце марта. Первую игру в отборочном цикле чемпионата мира сборная Украины проведет 24 марта с действующими чемпионами - Францией. 

Ранее ФИФА опубликовала первый рейтинг сборных в 2021 году.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Коронавирус, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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