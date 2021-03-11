"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю

Помощник Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини поделился своим мнением касательно вратаря "Горняков" Анатолия Трубина. Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По словам специалиста, за Андреем пристально следят несколько европейских клубов, в том числе и две итальянских команды. Однако "Шахтер" уже успел отвергнуть предложения по 19-летнему стражу ворот, ведь они, по мнению клуба, и на половину не соответствует цене голкипера. Кроме того, Николини считает, что Трубин уже набрался опыта в еврокубках, что значительно повысило его трансферную стоимость.

В текущем сезоне Трубин сыграл в 19-и матчах за "Шахтер" во всех турнирах, пропустив 16 мячей. Transfermarkt оценивает юного вратаря в €7,00 млн.

"Телеграф" напоминает, что сегодня, 11 марта, "Шахтер" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы встретится с итальянской "Ромой". За ходом игры можно наблюдать у нас на сайте.