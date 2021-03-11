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"Бомбы и война": бразилец рассказал, что узнал об Украине, переходя в "Шахтер"

"Бомбы и война": бразилец рассказал, что узнал об Украине, переходя в "Шахтер"
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм dodo98___

Защитник "Шахтера" Додо высказался касательно своего перехода в украинскую команду. По словам бразильца, переходя в стан "Горняков", он узнал про войну в Украине только из интернета. Кроме того, футболист считает, что "Шахтер" не сможет вернуться в Донецк.

"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю

"Когда у меня все получилось с "Шахтером", моя жена пошла искать информацию об Украине в интернете, и первое, что она нашла, были бомбы и война. Я немного испугался, но когда мы приехали, мы увидели, что здесь все было по-другому. Тут очень безопасно, и то, что произошло, уже в прошлом. Я не думаю, что "Шахтер" вернется в Донецк из-за политических причин. Когда я приехал, единственная проблема заключалась в том, что мы играли в Харькове и нам приходилось ездить туда. Сейчас мы играем на том же стадионе, что и "Динамо". Теперь мы можем больше отдыхать с такой логистикой", - цитирует Додо uol.com.br.

В текущем сезоне 22-летний Додо сыграл в 22 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 11 марта, "Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". У нас на сайте в режиме-live будут доступны видео голов этого поединка

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Додо.
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