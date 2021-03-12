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В Бразилии арбитр помочился в центральном круге (видео)

В Бразилии арбитр помочился в центральном круге (видео)
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Необычный момент произошел во время матча первого раунда Кубка Бразилии "Боависта" - "Гояс".

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Перед самым началом поединка главный арбитр матча Денис да Силва Рибейру Серафим справил нужду прямо в центральном круге. Примечательно, что этот момент мяч находился рядом с рефери. Данный эпизод попал в телетрансляцию встречи прямо тогда, когда в титрах представляли судей поединка. Денис, помочившись, как ни в чем не бывало поправил футболку, завязал шорты и принялся работать. В итоге поединок завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, и в 1/32 финала Кубка Бразилии пробилась "Боависта". Будет ли федерация наказывать рефери пока не сообщается.

Видео инцидента:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" проиграл борьбу "Манчестер Сити" за бразильского форварда.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 287

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Бразилия, Футбол.
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