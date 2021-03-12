В Бразилии арбитр помочился в центральном круге (видео)

Необычный момент произошел во время матча первого раунда Кубка Бразилии "Боависта" - "Гояс".

Перед самым началом поединка главный арбитр матча Денис да Силва Рибейру Серафим справил нужду прямо в центральном круге. Примечательно, что этот момент мяч находился рядом с рефери. Данный эпизод попал в телетрансляцию встречи прямо тогда, когда в титрах представляли судей поединка. Денис, помочившись, как ни в чем не бывало поправил футболку, завязал шорты и принялся работать. В итоге поединок завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, и в 1/32 финала Кубка Бразилии пробилась "Боависта". Будет ли федерация наказывать рефери пока не сообщается.

Видео инцидента:

Será que tinha alguém vendo? É, tinha sim Siga Boavista x Goiás, pela Copa do Brasil https://t.co/0WvWrUY2BD pic.twitter.com/lbD7aJl5cD — ge (@geglobo) March 12, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" проиграл борьбу "Манчестер Сити" за бразильского форварда.