В Серии А футболист забил потрясающий гол ударом пыром (видео)

В пятницу, 12 марта, "Лацио" в рамках матча 27-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Кротоне". Встреча, проходившая в Риме на Олимпийском стадионе, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Победа далась "Лацио" нелегко. Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто Ромеро выводили хозяев вперед, но аутсайдер Серии А дважды отыгрывался усилиями Симеона Нванкво. Особенно красивым оказался первый мяч нигерийского форварда, который издали пробил пыром и не прогадал. А победу хозяевам принес точный выстрел Фелипе Кайседо за 6 минут до конца основного времени.

Видео супергола Нванкво - в обзоре матча "Лацио" - "Кротоне":

Эта победа позволила "Лацио" (46 очков) сохранить за собой 7-е место в турнирной таблице Серии А, "Кротоне" (15 очков) - последний. В следующем туре "Орлы" сыграют на выезде с "Удинезе" (21.03.2021), а "Пифагорейцы" примут "Болонью" (20.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидирующий в чемпионате Италии "Интер" в 25-м туре обыграл "Парму" благодаря голам-близнецам.