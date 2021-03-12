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В Серии А футболист забил потрясающий гол ударом пыром (видео)

В Серии А футболист забил потрясающий гол ударом пыром (видео)
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fccrotoneoff

В пятницу, 12 марта, "Лацио" в рамках матча 27-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21  принимал "Кротоне". Встреча, проходившая в Риме на Олимпийском стадионе, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Защитник "Милана" на секундочку стал вратарем (видео)

Победа далась "Лацио" нелегко. Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто Ромеро выводили хозяев вперед, но аутсайдер Серии А дважды отыгрывался усилиями Симеона Нванкво. Особенно красивым оказался первый мяч  нигерийского форварда, который издали пробил пыром и не прогадал. А победу хозяевам принес точный выстрел Фелипе Кайседо за 6 минут до конца основного времени.

Видео супергола Нванкво - в обзоре матча "Лацио" - "Кротоне":

Эта победа позволила "Лацио" (46 очков) сохранить за собой 7-е место в турнирной таблице Серии А, "Кротоне" (15 очков) - последний. В следующем туре "Орлы" сыграют на выезде с "Удинезе" (21.03.2021), а "Пифагорейцы" примут "Болонью" (20.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидирующий в чемпионате Италии "Интер" в 25-м туре обыграл "Парму" благодаря голам-близнецам.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Лацио, Серия А, Футбол, ФК Кротоне.
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