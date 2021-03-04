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Защитник "Милана" на секундочку стал вратарем (видео)

Защитник "Милана" на секундочку стал вратарем (видео)
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В среду, 3 марта, "Милан" в 25-м туре чемпионата Италии 2020/21 принимал "Удинезе". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась ничьей со счетом 1:1. В одном из эпизодов поединка центрбек "Россонери" Алессио Романьоли совершил удивительное спасение своих ворот.

Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)

Команды обменялись голами во втором тайме. На 68-й минуте Родриго Бекан вывел гостей вперед, а хозяева сумели отыграться лишь на 97-й минуте после точного удара Франка Кесси с пенальти. Одним из примечательных моментов во встрече стало спасение своих ворот от полевого футболиста "Милана" Романьоли, который подстраховал своего кипера Доннарумму, отбив мяч после удара головой от Илии Несторовски.

Суперсейв Романьоли - в обзоре матча "Милан" - "Удинезе":

Этот результат оставил "Милан" (53 очка) на второй позиции в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" (29 очков) - 11-й. В следующем туре "Россонери" сыграют в гостях с "Вероной" (07.03.2021), а "Фриульцы" примут "Сассуоло" (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" успешно преодолел 1/16 финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира "Красно-черные" получили грозного соперника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Удинезе, ФК Милан, Серия А, Футбол.
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