Защитник "Милана" на секундочку стал вратарем (видео)

В среду, 3 марта, "Милан" в 25-м туре чемпионата Италии 2020/21 принимал "Удинезе". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась ничьей со счетом 1:1. В одном из эпизодов поединка центрбек "Россонери" Алессио Романьоли совершил удивительное спасение своих ворот.

Команды обменялись голами во втором тайме. На 68-й минуте Родриго Бекан вывел гостей вперед, а хозяева сумели отыграться лишь на 97-й минуте после точного удара Франка Кесси с пенальти. Одним из примечательных моментов во встрече стало спасение своих ворот от полевого футболиста "Милана" Романьоли, который подстраховал своего кипера Доннарумму, отбив мяч после удара головой от Илии Несторовски.

Суперсейв Романьоли - в обзоре матча "Милан" - "Удинезе":

Этот результат оставил "Милан" (53 очка) на второй позиции в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" (29 очков) - 11-й. В следующем туре "Россонери" сыграют в гостях с "Вероной" (07.03.2021), а "Фриульцы" примут "Сассуоло" (06.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" успешно преодолел 1/16 финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира "Красно-черные" получили грозного соперника.