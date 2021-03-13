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"Аталанта" с Малиновским разбила "Специю" (видео)

"Аталанта" с Малиновским разбила "Специю" (видео)
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atalanta_bc

В пятницу, 12 марта, "Аталанта" в рамках матча 27-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Специю". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Аталанта" с Малиновским уничтожила последнюю команду Серии А (видео)

Бергамески уничтожили гостей, забив во втором тайме три гола. За "Аталанту" отличились Луис Мурьель, а Марио Пашалич оформил дубль. "Специя" на все это ответила голом престижа в исполнении Роберто Пикколи. Украинский хавбек "Богини" Руслан Малиновский вышел на поле на 66-й минуте, заменив Иличича, а Виктор Коваленко остался в запасе.

Этот результат позволил "Аталанте" (52 очка) подняться на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Специя" (26 очков) - 16-я. в следующем туре "Богиня" отправится в гости к "Вероне" (21.03.2021), а "Орлята" примут "Кальяри" (20.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стартовом матче 27-го тура Серии А "Лацио" добыл победу, пропустив красивый гол ударом пыром.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Специя.
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