"Аталанта" с Малиновским уничтожила последнюю команду Серии А (видео)

В среду, 3 марта, "Аталанта" в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Кротоне". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В первом тайме аутсайдеры достойно сопротивлялись, и команды обменялись голами. На 12-й минуте отличился защитник бергамесков Робин Госенс, который летом может заменить Зинченко в "Манчестер Сити", а гости ответили точным выстрелом Симеона Нванкво. А во втором тайме "Аталанта" показала, кто хозяин в Бергамо, и забила последней команде лиги еще четыре мяча. Голами отметились Хосе Паломино, Луис Мурьель и Йосип Иличич и вышедший на замену Алексей Миранчук. Украинец Руслан Малиновский покинул поле при счете 4:1 (его заменил Миранчук), а Виктор Коваленко не попал в заявку на игру.

Этот успех позволил "Аталанте" (49 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Кротоне" (12 очков) - последний. В следующем туре "Богиня" сыграет на выезде с "Интером" (08.03.2021), а "Пифагорейцы" примут "Торино" (07.03.2021).

Отметим, 16 марта "Аталанта" проведет выездной поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". В первом матче бергамески упустили ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" в 25-м туре Серии А разбил "Специю".