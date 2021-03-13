"Бавария" без проблем обыграла "Вердер" (видео)

В субботу, 13 марта, "Вердер" в рамках матча 25 тура немецкой Бундеслиги принимал"Баварию". Встреча, проходившая в Бремене на "Везерштадион", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Мюнхенцы добыли важные три очка. За "Баварию" забивали Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски. Бременцы сумели лишь забить гол престижа усилиями Никласа Фюллькруга.

Видео гола Горецка:

Видео гола Гнабри:

Видео гола Левандовски:

Видео гола Фюллькруга:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение отбросило "Вердер" (30 очков) на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Бавария" (58 очков) упрочила лидерство. В следующем туре "Музыканты" примут "Вольфсбург" (20.03.2021), а "Красные" проведут домашний поединок против "Штутгарта".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" уничтожила "Боруссию" Д в центральном матче 24-го тура Бундеслиги.