Бензема спас "Реал" от позора (видео)

В субботу, 13 марта, "Реал" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Эльче". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Во втором тайме гости неожиданно вышли вперед усилиями Дани Кальво. "Реал" практически сразу же отыгрался после точного выстрела Карима Бензема, а уже в компенсированное время француз оформил дубль.

Видео гола Кальво:

Видео гола Бензема:

Видео второго гола Бензема:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Реалу" (57 очков) подняться на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, "Эльче" (24 очка) - 17-й. В следующем туре "Сливочные" проведут выездной матч с "Сельтой" (20.03.2021), а "Зелено-полосатые" сыграют в гостях с "Севильей" (17.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду может вернуться в "Реал".