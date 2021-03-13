Забавная попытка автогола - в обзоре матча "Лидс" - "Челси" (видео)

В субботу, 13 марта, "Лидс" в рамках матча 28 тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Челси". Встреча, проходившая на стадионе "Элланд Роуд", завершилась со счетом 0:0.

Гости владели ощутимым преимуществом, но реализовать его в голы не сумели. "Лидс", в свою очередь, даже пытался помочь "Челси", и в начале матча футболисты хозяев едва не забили мяч в собственные ворота.

Этот результат сохранил за "Челси" (51 очко) четвертое место в турнирной таблице АПЛ, "Лидс" (36 очков) поднялся на 12-е место. В следующем туре "Синие" примут "Вест Бромвич" (03.04.2021), а "Белые" сыграют на выезде с "Фулхэмом" (19.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде".

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче "Челси" обыграл "Эвертон" (2:0), а "Лидс" проиграл "Вест Хэму" (2:0).