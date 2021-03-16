Блестящий командный гол - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" (видео)

В понедельник, 15 марта, "Вулверхэмптон" в рамках матча 28-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Мерсисайдцы провели блестящую контр-атаку, которая увенчалась красивым, а главное решающим голом.

Единственный гол в игре забил португальский хавбек "Ливерпуля" Диогу Жота. В компенсированное к первому тайму время "Красные" провели молниеносную контр-атаку, которая увенчалась победным голом.

Это поражение оставило "Вулверхэмптон" (35 очков) на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (46 баллов) - шестой. В следующем туре "Волки" проведут домашний поединок с "Вест Хэмом" (05.04.2021), а "Красные" сыграют на выезде с "Арсеналом" (04.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Астон Виллой" (0:0), а мерсисайдцы проиграли "Фулхэму" (0:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" успешно преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов.