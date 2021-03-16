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Ибрагимовича впервые за 5 лет вызвали в сборную

Ибрагимовича впервые за 5 лет вызвали в сборную
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм iamzlatanibrahimovic

Стала известна официальная заявка сборной Швеции на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022, который стартуют в марте. В ней нашлось место и для форварда "Милана" Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает пресс-служба шведской федерации футбола в twitter.

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Сборная Швеции стартует в отборе на ЧМ-2020 матчем с Грузией (25 марта), затем скандинавам предстоят игры с Косово (28 марта) и Эстонией (31 марта).

Отметим, 39-летний Ибрагимович обрел вторую молодость в "Милане". В сезоне 2020/21 швед забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи в 21 матче за "Россонери" во всех турнирах. В составе национальной команды Ибра сыграл 116 матчей и забил 62 гола. В последний раз Златан попадал в состав сборной Швеции в 2016 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" спасся в игре Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Швеции, Златан Ибрагимович, Футбол.
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