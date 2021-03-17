Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 марта

В среду, 17 марта, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 будут сыграны последние матчи 1/8 финала. В частности, "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне примет "Атлетико", а "Бавария" на "Арене Мюнхен" сразиться с "Лацио". С расписанием трансляций матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов 17 марта:

22:00 (время киевское) "Бавария" - "Лацио" - Футбол 1

22:00 "Челси" - "Атлетико" - Футбол 2

Кроме того, за ходом всех игр в режиме-live можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке 1/8 финала ЛЧ "Бавария" смяла "Лацио", а "Атлетико" уступил "Челси" после шикарного гола Жиру. Жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов состоится в пятницу, 19 марта.