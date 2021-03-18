"Брюгге" выкупил украинского футболиста у "Шахтера"

"Брюгге" выкупил контракт полузащитника "Шахтера" Эдуарда Соболя. Официально о сделке не сообщалось, однако информация о новом статусе украинца в команде стала известна после публикации бельгийцами заявлении о дополнительной эмиссии акций клуба.

В документе 25-летний Соболь указывается как игрок команды, а контракт с ним действует до лета 2024 года.

Отметим, Эдуард выступал за "Брюгге" на правах аренды с лета 2019 года. Ориентировочная сумма выкупа футболиста составляет € 3-4 млн. В текущей кампании Соболь провел 28 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, забив один гол и отдав 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" проведет свой киевский матч с "Ромой" без болельщиков.