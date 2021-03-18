Скачать
Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Нужно выходить и пи****ить его, до****ба": Беринчик рассказал свою тактику на бой с Лопесом (видео)
"Нужно выходить и пи****ить его, до****ба": Беринчик рассказал свою тактику на бой с Лопесом (видео)
Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 марта
Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 марта
"Бавария" без проблем прошла "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
"Бавария" без проблем прошла "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты
Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты

"Брюгге" выкупил украинского футболиста у "Шахтера"

"Брюгге" выкупил украинского футболиста у "Шахтера"
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм sobol_eduard

"Брюгге" выкупил контракт полузащитника "Шахтера" Эдуарда Соболя. Официально о сделке не сообщалось, однако информация о новом статусе украинца в команде стала известна после публикации бельгийцами заявлении о дополнительной эмиссии акций клуба.

В Бельгии футболист забил необычный гол головой из-за пределов штрафной (видео)

В документе 25-летний Соболь указывается как игрок команды, а контракт с ним действует до лета 2024 года.

Отметим, Эдуард выступал за "Брюгге" на правах аренды с лета 2019 года. Ориентировочная сумма выкупа футболиста составляет € 3-4 млн. В текущей кампании Соболь провел 28 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, забив один гол и отдав 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" проведет свой киевский матч с "Ромой" без болельщиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 202

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
02 Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты
03 Никакой "Катюши": сборной России назначили гимн на ЧМ-2021 по хоккею
04 Усик наехал на своего соперника в соцсетях
05 Матч "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь