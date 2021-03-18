Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов

В четверг, 18 марта, в сети всплыла фотография результатов жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сезона 2020/21, хотя сама церемония состоится в пятницу.

Согласно фото "Ливерпуль" встретится с "Боруссией" Дортмунд, ПСЖ сыграет с "Порту", "Манчестер Сити" попал на "Баварию", а "Реалу" достался "Челси". Как был сделан снимок неизвестно, однако в сети с удовольствием оценили возможные пары.

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Любители футбола тут же начали обсуждать четвертьфинальные противостояния и многие сошлись во мнении, что такой вариант был бы весьма неплох.

"Телеграф" напоминает, что жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта, начало мероприятия - в 13:00 по киевскому времени. Ранее мы сообщали, где посмотреть церемонию жеребьевки в прямом эфире в Украине.