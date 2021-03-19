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Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы: где и когда смотреть
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы: где и когда смотреть
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Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция

Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер EuropaLeague

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 14:00 по киевскому времени.

Лига Европы: результаты ответных матчей 1/8 финала

В 1/4 финала ЛЕ пробились 8 команд:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Гранада" (Испания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Рома" (Италия)
  • "Славия" (Чехия)

Регламент:

Жеребьевка пройдет в открытом формате без посева (каждая команда может попасть на любую другую в независимости от ассоциации, - прим. ред.). Кроме полуфинальных пар на церемонии определят и номинальных хозяев финала.

Календарь:

Первые четвертьфиналы пройдут 8 апреля, а ответные игры - 15 апреля.

Первые полуфиналы состоятся 29 апреля, а ответные матчи - 6 мая.

Финал Лиги Европы 2020/21 запланирован на 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть церемонию жеребьевки ЛЕ в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, Футбол, Жеребьевка Лиги Европы.
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