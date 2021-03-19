Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 14:00 по киевскому времени.

В 1/4 финала ЛЕ пробились 8 команд:

"Арсенал" (Англия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Вильярреал" (Испания)

"Гранада" (Испания)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома" (Италия)

"Славия" (Чехия)

Регламент:

Жеребьевка пройдет в открытом формате без посева (каждая команда может попасть на любую другую в независимости от ассоциации, - прим. ред.). Кроме полуфинальных пар на церемонии определят и номинальных хозяев финала.

Календарь:

Первые четвертьфиналы пройдут 8 апреля, а ответные игры - 15 апреля.

Первые полуфиналы состоятся 29 апреля, а ответные матчи - 6 мая.

Финал Лиги Европы 2020/21 запланирован на 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть церемонию жеребьевки ЛЕ в прямом эфире в Украине.