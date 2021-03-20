УПЛ: где и когда смотреть матчи 19 тура чемпионата Украины

В субботу, 20 марта, матчем "Мариуполь" - "Минай" стартует 19-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21. Лидеры первенства "Динамо" и "Шахтер" свои игры проведут в воскресенье. С расписанием трансляций поединков можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу:

20 марта

14:00 "Мариуполь" - "Минай" - Футбол 2

17:00 "Десна" - "Днепр-1" - Футбол 2

19:30 "Ворскла" - "Олимпик" Донецк - Футбол 2

21 марта

14:00 "Ингулец" - "Александрия" - Футбол 1

17:00 "Динамо" Киев - "Рух" Львов - 2+2

17:00 "Львов" - "Шахтер" Донецк - Футбол 1

19:30 "Колос" - "Заря" - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямая видеотрансляция игры "Динамо" Киев - "Рух" будет доступна у нас на сайте.

Турнирное положение команд после 18 тура:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что УПЛ потеряла прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов на сезон 2022/23.