"Динамо" - "Рух": видео онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 21 марта, "Динамо" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 примет "Рух". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00 по местному времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" - "Рух" от footballhub:

"Динамо" подходит к игре в качестве лидера первенства, имея гандикап от идущего вторым "Шахтера" в 4 очка. Отметим, "Горняки" свой матч 19-го тура сыграют параллельно.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Динамо" обыграло "Зарю" благодаря красивейшему голу Сидорчука. Посреди текущей недели "динамовцы" попрощались с Лигой Европы и теперь могут полностью сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене.

Расписание остальных матчей 19-го тура УПЛ можно посмотреть у нас на сайте. С результатами и видеообзорами субботних игр чемпионата Украины можно ознакомиться на "Телеграф".