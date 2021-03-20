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В Испании футболист забил хитрый гол пяткой (видео)

В Испании футболист забил хитрый гол пяткой (видео)
16:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер sevillafc_eng

"Севилья"без проблем обыграла "Эльче" в перенесенном матче второго тура испанской Примеры сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Вышедший на замену Франко Васкес эффектным голом пяткой поставил точку в игре.

Футболист забил победный гол спустя 17 секунд после выхода на замену (видео)

Андалусийцы владели ощутимым преимуществом, которое обернулось голом Юссефа Эн-Несери под занавес первого тайма. Однако настоящий шедевр болельщики увидели в самой концовке встречи. На 89-й минуте вышедший на замену Франко Васкес, стоя к воротам спиной, принял незаурядное решение пробить пяткой. Его затея удалась, и на один гол-красавец в футболе стало больше.

Видео гола Васкеса:

Видеообзор матча "Севилья" - "Эльче":

Этот успех позволил "Севилье" (54 очка) закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, "Эльче" (24 очка) - 17-й. В следующем туре андалусийцы сыграют на выезде с "Вальядолидом" (20.03.2021), а "Зелено-полосатые" отправятся в гости к "Хетафе" (21.03.2021).

Ранее "Телеграф" рассказывал о космическом голе ударом с лету со своей половины поля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 296

Все по теме:

Футбол, Ла Лига, ФК Севилья, ФК Эльче.
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