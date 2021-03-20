В Испании футболист забил хитрый гол пяткой (видео)

"Севилья"без проблем обыграла "Эльче" в перенесенном матче второго тура испанской Примеры сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Вышедший на замену Франко Васкес эффектным голом пяткой поставил точку в игре.

Андалусийцы владели ощутимым преимуществом, которое обернулось голом Юссефа Эн-Несери под занавес первого тайма. Однако настоящий шедевр болельщики увидели в самой концовке встречи. На 89-й минуте вышедший на замену Франко Васкес, стоя к воротам спиной, принял незаурядное решение пробить пяткой. Его затея удалась, и на один гол-красавец в футболе стало больше.

Видео гола Васкеса:

Видеообзор матча "Севилья" - "Эльче":

Этот успех позволил "Севилье" (54 очка) закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, "Эльче" (24 очка) - 17-й. В следующем туре андалусийцы сыграют на выезде с "Вальядолидом" (20.03.2021), а "Зелено-полосатые" отправятся в гости к "Хетафе" (21.03.2021).

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