В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)

В матче 25-го тура Второй лиги Португалии "Варзим" - "Мафра" болельщики стали свидетелями небольшого футбольного чуда. Один из голов в игре забил вратарь.

При счете 1:0 в пользу хозяев голкипер "Варзима" Рикардо Нунеш вводил мяч в игру с рук. Страж ворот мощно ударил "снаряд" подальше, находясь у линии своей штрафной. В итоге банальный вынос круглого превратился в курьезный гол, ведь кипер гостей Карлос Даниэль неудачно выбрал позицию, и мяч предательски перелетел его после отскока.

Видео забавного гола от вратаря доступно в сети:

Aproveita porque não vês disto todos os dias! Ricardo Nunes marcou de pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/95mPGophFL — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021

Это взятие ворот стало последней в игре. В итоге "Варзим" (17-е место, 21 очко) лишь немного подправил свою позицию в турнирной таблице первенства, "Мафра" - девятая (33 очка).

Ранее "Телеграф" рассказывал о пушечном голе со своей половины поля в исполнении защитника.