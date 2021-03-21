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В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)

В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм varzim_sport_club

В матче 25-го тура Второй лиги Португалии "Варзим" - "Мафра" болельщики стали свидетелями небольшого футбольного чуда. Один из голов в игре забил вратарь.

В Бельгии футболист забил необычный гол головой из-за пределов штрафной (видео)

При счете 1:0 в пользу хозяев голкипер "Варзима" Рикардо Нунеш вводил мяч в игру с рук. Страж ворот мощно ударил "снаряд" подальше, находясь у линии своей штрафной. В итоге банальный вынос круглого превратился в курьезный гол, ведь кипер гостей Карлос Даниэль неудачно выбрал позицию, и мяч предательски перелетел его после отскока.

Видео забавного гола от вратаря доступно в сети:

Это взятие ворот стало последней в игре. В итоге "Варзим" (17-е место, 21 очко) лишь немного подправил свою позицию в турнирной таблице первенства, "Мафра" - девятая (33 очка).

Ранее "Телеграф" рассказывал о пушечном голе со своей половины поля в исполнении защитника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,904

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Португалия, Футбол, ФК Варзим, ФК Мафра.
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